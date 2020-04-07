Барри Тротц: хоккеисты НХЛ хотят играть. Число участников плей-офф нужно расширить

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что надеется на возобновление сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.
«Не могу говорить за Гэри Беттмэна, но, если у нас будет время, правильным решением было бы расширить число участников плей-офф. Процент набранных очков, на мой взгляд, самый оптимальный способ. Невозможно, чтобы все команды сыграли по 72 матча, это просто лишено смысла. С кем ты сыграешь? Почему? Считаю, нужно расширить число участников плей-офф, потому что есть команды, находящиеся на грани. Если позволит время, можно взять по 12 команд из каждой конференции и придумать что-то с ними. Если времени не будет, участников должно быть по восемь и определять их надо по проценту набранных очков. Это был бы самый честный способ.
Это вне моей компетенции, но точно знаю: тренеры и хоккеисты хотят играть и готовы к этому. Когда будет можно, мы сделаем все возможное для подготовки. Считаю, спорт является лекарством для общественной жизни. Когда ситуация будет под контролем, у спорта будет особое значение. Он придаст людям ощущение возвращения к нормальности», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
Ранее игроки НХЛ показали, как тренируются со своими собаками.
- 7 апреля 2020
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