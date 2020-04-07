НХЛ обсудит возможность уменьшить игрокам зарплату за апрель на 50–100 процентов

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги и руководство НХЛ проведут телефонную конференцию, информирует североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Сообщается, что стороны рассмотрят возможность уменьшить игрокам зарплату за апрель на 50–100 процентов, переведя её в эскроу — процент, который НХЛ удерживает с зарплат игроков в течение сезона, чтобы соблюсти равновесие доходов.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 7 апреля 2020
-
22:57
-
22:18
-
21:58
-
21:31
-
21:15
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:29
-
19:51
-
19:29
-
19:00
-
18:40
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
17:57
-
17:43
-
17:18
-
16:35
-
16:27
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:55
-
13:26
-
13:00
-
12:41
-
12:30