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НХЛ обсудит возможность уменьшить игрокам зарплату за апрель на 50–100 процентов

НХЛ обсудит возможность уменьшить игрокам зарплату за апрель на 50–100 процентов
Хоккей / НХЛ 0

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги и руководство НХЛ проведут телефонную конференцию, информирует североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. Сообщается, что стороны рассмотрят возможность уменьшить игрокам зарплату за апрель на 50–100 процентов, переведя её в эскроу — процент, который НХЛ удерживает с зарплат игроков в течение сезона, чтобы соблюсти равновесие доходов.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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