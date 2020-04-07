Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: Дацюк — звезда мирового уровня, может и до 50 лет играть

Крикунов: Дацюк — звезда мирового уровня, может и до 50 лет играть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем екатеринбургского «Автомобилиста» Павле Дацюке.

«Продолжит ли Дацюк карьеру? Тут пятьдесят на пятьдесят, мы ещё увидим Дацюка в игре. Тяжело переходить с игры на административную работу, но когда-то это так и так придётся делать. Если чувствует силы, он ещё может помочь „Автомобилисту“. Тем более травмы в этом году залечил. Поймите, старый игрок всегда сильнее молодого. Тем более Паша – звезда мирового уровня, просто так его переиграть никогда никто не сможет. Он и до пятидесяти лет может играть. Но, наверное, надо принимать какое-то решение… Всё зависит от него», — приводит слова Владимира Крикунова РИА «Новости».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020