Крикунов: Дацюк — звезда мирового уровня, может и до 50 лет играть

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем екатеринбургского «Автомобилиста» Павле Дацюке.



«Продолжит ли Дацюк карьеру? Тут пятьдесят на пятьдесят, мы ещё увидим Дацюка в игре. Тяжело переходить с игры на административную работу, но когда-то это так и так придётся делать. Если чувствует силы, он ещё может помочь „Автомобилисту“. Тем более травмы в этом году залечил. Поймите, старый игрок всегда сильнее молодого. Тем более Паша – звезда мирового уровня, просто так его переиграть никогда никто не сможет. Он и до пятидесяти лет может играть. Но, наверное, надо принимать какое-то решение… Всё зависит от него», — приводит слова Владимира Крикунова РИА «Новости».