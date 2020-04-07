Третий игрок «Колорадо» заразился коронавирусом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» объявил, что положительный результат теста на наличие коронавируса получен ещё у одного игрока клуба. Это третий случай в команде. Имя хоккеиста не называется, он сейчас находится в самоизоляции. Сообщается, что остальные игроки, тренеры и персонал клуба тщательно следят за своим самочувствием.
Регулярный чемпионат НХЛ временно прерван. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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