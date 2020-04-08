Братья Свечниковы играют в карты в парке во время карантина

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают коротать свободное время во время паузы в регулярном чемпионате из-за коронавируса. Братья Андрей и Евгений Свечниковы сыграли в карты в парке с подругой. Напомним, Андрей выступает за «Каролину Харрикейнз», Евгений — в системе «Детройт Ред Уингз».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»