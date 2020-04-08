Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин побрился и снял об этом видео

Овечкин побрился и снял об этом видео
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в челлендже #меняйсядома, запущенном в «Инстаграме» актёром Михаилом Галсутяном.

Суть челленджа — известный человек снимает видео о том, как сбривает усы и бороду, а родные помогают ему в этом. Избавиться от растительности на лице рекомендуют в связи с пандемией коронавируса — он нередко «оседает» как раз на усах или бороде.

Овечкин принял челлендж, побриться ему помогла супруга Анастасия Шубская. Эстафету он передал своему одноклубнику Илье Ковальчуку, форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и музыканту Андрею Ширману, известному как Dj Smash. Ковальчук уже отметился одобрительным комментарием к видео.

Беттмэн: НХЛ рассматривает все варианты. Нужно принимать во внимание здоровье нации
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020