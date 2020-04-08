Овечкин побрился и снял об этом видео
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в челлендже #меняйсядома, запущенном в «Инстаграме» актёром Михаилом Галсутяном.
Суть челленджа — известный человек снимает видео о том, как сбривает усы и бороду, а родные помогают ему в этом. Избавиться от растительности на лице рекомендуют в связи с пандемией коронавируса — он нередко «оседает» как раз на усах или бороде.
Овечкин принял челлендж, побриться ему помогла супруга Анастасия Шубская. Эстафету он передал своему одноклубнику Илье Ковальчуку, форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и музыканту Андрею Ширману, известному как Dj Smash. Ковальчук уже отметился одобрительным комментарием к видео.
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