Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Эдмонтона» Кейв перенёс операцию. Игрок всё ещё в коме

Форвард «Эдмонтона» Кейв перенёс операцию. Игрок всё ещё в коме
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв перенёс операцию и находится в медикаментозной коме. Ранее сообщалось, что у 25-летнего хоккеиста внутримозговое кровоизлияние, врачи оценивают состояние как критическое.

«Форвард Колби Кейв находится в больнице Саннибрук в Торонто после срочной операции. Врачи удалили коллоидную кисту, которая давила на его мозг. Он по-прежнему находится в медикаментозной коме. Эмили и его семья просят о продолжении мыслей и молитв», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» клуба.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены, в том числе сезон КХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме. У него внутримозговое кровоизлияние
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020