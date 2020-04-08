Форвард «Эдмонтона» Кейв перенёс операцию. Игрок всё ещё в коме

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв перенёс операцию и находится в медикаментозной коме. Ранее сообщалось, что у 25-летнего хоккеиста внутримозговое кровоизлияние, врачи оценивают состояние как критическое.
«Форвард Колби Кейв находится в больнице Саннибрук в Торонто после срочной операции. Врачи удалили коллоидную кисту, которая давила на его мозг. Он по-прежнему находится в медикаментозной коме. Эмили и его семья просят о продолжении мыслей и молитв», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» клуба.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены, в том числе сезон КХЛ.
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