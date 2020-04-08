О'Райлли: плей-офф НХЛ должен быть настоящим. Четыре раунда до четырёх побед

Форвард «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли высказался относительно продолжения сезона НХЛ на фоне пандемии коронавируса.
«Я знаю, что есть много разных вариантов. Если бы я принимал решение исходя из личного опыта и разговоров с ребятами, то сделал бы всё, чтобы плей-офф был полноценным. Это, по сути, новый сезон, и он должен быть целостным, то есть в нём должно быть четыре раунда и серии надо играть до четырёх побед.
Интересно, что там решат, что сделают с чемпионатом, чтобы дать командам шанс побороться за место в плей-офф, но плей-офф должен быть настоящим. Это непросто, у меня нет готовых решений, но считаю, что значимость Кубка Стэнли надо сохранить. Это чрезвычайно сложно. Обыграть соперника четыре раза очень нелегко, но это надо сделать», – цитирует О’Райлли пресс-служба НХЛ.
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