Генменеджер «Торонто» рассказал, чего ждёт от новичка команды Барабанова

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал подписание контракта с нападающим СКА Александром Барабановым.



«Барабанов играл в России в отличной команде. Но он выделялся не только результативностью, но и качеством игры, которое стабильно демонстрировал на протяжении всего сезона. Он доказал, что является универсальным игроком, который может приносить пользу в разных ситуациях.

Конечно, он может набирать очки, но также мы ждём, что он улучшит наши бойцовские качества. Каждой команде нужны такие игроки, поэтому мы решили сделать на него ставку», — приводит слова Дубаса Sportsnet.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.