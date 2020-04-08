Сорокин: Шестёркин уже в «Рейнджерс», а мне нужно поработать, чтобы попасть в «Айлендерс»

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о предстоящем отъезде в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

«Могу ли я сыграть за «Айлендерс» уже в этом сезоне НХЛ? Я, честно, не думал об этом. Сейчас не очень хочется говорить на эту тему, так как контракт с ЦСКА еще действует. Это неуважение к команде — рассуждать о другом клубе, находясь в их расположении. Но, теоретически, всё возможно.

Предложение от ЦСКА в сезоне действительно мне поступило. Но я был полностью сконцентрирован на своей работе. Я даже не знаю, какие условия мне предлагали. И это сейчас не лукавство, а чистая правда. Но после окончания сезона мы ещё не разговаривали с руководством клуба. Никаких личных встреч мы не проводили. Возможно, у них пока не было времени.

Соперничество с Шестёркиным в НХЛ? Ну, он уже там, а мне ещё нужно поработать, чтобы попасть в основную команду. Но мы и так каждый день устраиваем дерби на Playstation. Игорь, конечно же, играет за «Рейнджерс». А мне выпадают какие-то случайные — послабее. Ладно. Не буду лукавить. Я играю за «Айлендерс», — цитирует Сорокина «Спорт-экспресс».