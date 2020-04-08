Малкин с женой и сыном пожарили яичницу. Видео
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала в «инстасториз» видео, на котором запечатлено, как российский форвард с семьёй жарит яичницу.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач. Регулярный чемпионат НХЛ остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.
Жена Малкина: паспорт США был необходимостью. Женя — патриот и любит Россию
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