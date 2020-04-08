Сергачёв: люди ставили деньги в серии с «Коламбусом», потом писали: «Я квартиру потерял»
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о возможности проведения матчей НХЛ без зрителей.
«Не видел, как «Динамо» со «Спартаком» играли без фанатов, но слышал, что это было ужасно. Всё слышно: «Дай пас, дай пас». Без зрителей играть нереально, а здесь ещё и арены побольше, вся лига держится на зрителях.
Не знаю, как можно играть без зрителей, реально как на тренировку приехал. У тебя вроде плей-офф, вроде ты за Кубок Стэнли бьёшься, а атмосферы нет. Всё дело же в атмосфере. Я уже два плей-офф сыграл, один был коротким, но ничего страшного. Знаешь, сколько людей поставили деньги на нас в серии с «Коламбусом», потом нам писали: «Я квартиру потерял»? Много писали», — сказал Сергачёв во время прямого эфира в «Инстаграме».
Сергачёв: плей-офф в Северной Дакоте – бред. Без фанатов, на одной арене. Это нереально
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