Сергачёв: первый раз вышел на буллит против Прайса. Руки тряслись, альцгеймера исполнил

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о технике выполнения буллитов.

«Меня недавно на буллит поставили, забил. Не трясло, потому что была вторая игра за два дня. В первом матче я сыграл 28 минут, во втором – 25, был прилично уставшим. А первый раз на буллит меня поставили в первый или второй год, с «Монреалем». Тренер говорит: «Иди, накажи свою старую команду». Меня тогда так затрясло! Ещё и против Кэри Прайса… Руки тряслись, альцгеймера исполнил.

Нападающие все очень хорошо буллиты бьют, а защитники не могут. Мы голы не привыкли забивать, к воротам подъезжаю и не знаю, что делать. Сейчас мы с Васей (Андреем Василевским. — Прим. «Чемпионата») разговариваем, более или менее понимаю, что надо делать. А смотрю на Кучерова – он подъезжает, как будто задумал это. Потом с ним разговариваешь, он говорит – нет, я по ситуации работал. Я к этому привыкнуть вообще не могу, когда еду на ворота, сразу знаю, что буду делать. Мне не важно, где вратарь», — сказал Сергачёв во время прямого эфира в «Инстаграме».