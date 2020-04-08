Кто должен быть главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне?

Вчера, 7 апреля, в СМИ появилась информация, что главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги может стать Игорь Ларионов. В свою очередь генеральный директор «Салавата» Александр Курносов сообщил, что уфимский клуб ещё не определился с решением по вопросу главного тренера.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен быть главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.