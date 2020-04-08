Прошкин: многие уезжают в НХЛ. Хороших игроков в нашей лиге становится всё меньше

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в следующем сезоне и отъезде хоккеистов в Национальную хоккейную лигу.

«У Салавата Юлаева» будет большая потеря в следующем сезоне, потому что не будет Умарка. Тройка лидеров, которая была заметна во всей лиге, распадается. Умарка не будет, будет совсем другая игра. А если уедет ещё и Кадейкин…



Судя по тому, что многие уезжают, заключают контракты в НХЛ, то хороших игроков в нашей лиге становится всё меньше и меньше. Будет очень сложно таким командам, как «Салават», «Нефтехимик», да даже «Ак Барсу» и СКА будет сложно.

Тем более что ещё и потолок зарплат понизили, а пример «Адмирала» просто тревожит. Тот же Хабаровск может не потянуть следующий сезон, да и другие команды, которые используют бюджетные деньги, будут испытывать трудности. Настоящая чехарда из-за коронавируса», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.