Источник: Фрэттин, Виртанен, Санников и Галузин покинут «Ак Барс»
«Ак Барс» не будет продлевать контракты с четырьмя игроками. В межсезонье команду покинут нападающие Мэттью Фрэттин, Степан Санников, Владимир Галузин и защитник Ессе Виртанен, сообщает «Спорт Бизнес Online».
У всех игроков, кроме Галузина, 30 апреля 2020 года истекают контракты. Соглашение с Галузиным рассчитано ещё на один сезон.
Фрэттин в этом сезоне набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф он стал самым результативном игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах.
Галузин и Санников перешли в «Ак Барс» в ходе сезона: на двоих они забросили две шайбы в 30 матчах. Виртанен также оказался в казанской команде зимой 2020 года – в 24 матчах он отметился 4 (0+4) очками.
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