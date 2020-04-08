Дэйли: участие игроков НХЛ в ОИ-2022 — на данный момент не приоритет
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал ситуацию с возможным участием игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«На данный момент разрешение на участие наших игроков в Олимпиаде не является приоритетом. Есть более важные вещи, которые сейчас имеют место», — цитирует функционера ТАСС.
Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 203 странах, включая Россию. В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 82 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 300 тыс.
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