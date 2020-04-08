Московское «Динамо» сняло фильм о победе в чемпионате России 2005 года

Московское «Динамо» сняло короткометражный фильм «Секретное оружие чемпионов» о победе в чемпионате России 2005 года. В фильме непосредственные участники той победы вспоминают золотой год московского «Динамо».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского «Динамо».
В сезоне-2004/2005 главным тренером бело-голубых, как и в настоящий момент, являлся Владимир Крикунов. Под его руководством москвичи уверенно заняли первое место в регулярном чемпионате, набрав 126 очков в 60 матчах. В четвертьфинале плей-офф «Динамо» прошло «Нефтехимик», в полуфинале соперником бело-голубых являлся «Авангард», а в финале москвичи переиграли «Ладу».
Самым ценным игроком сезона стал нападающий «Динамо» Павел Дацюк, Виталий Еремеев был признан лучшим голкипером Суперлиги, а Андрей Марков был признан одним из лучших защитников чемпионата.
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