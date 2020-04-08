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Агент Яшкина: «Динамо» делает всё, чтобы сохранить Дмитрия. За это можно их похвалить

Агент Яшкина: «Динамо» делает всё, чтобы сохранить Дмитрия. За это можно их похвалить
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, рассказал о переговорах с московским клубом о новом контракте.

«По будущему Дмитрия Яшкина сейчас сложно говорить однозначно. Тем более что сейчас возникли такие непредвиденные обстоятельства и сезон сдвигается в Северной Америке.

Мы ведём переговоры с «Динамо». Пожалуй, сейчас это самое правильное, что можно сказать. Клуб делает всё возможное, всё, что они могут сейчас, чтобы сохранить Яшкина. За это их можно только похвалить», – цитирует Чистякова РИА «Новости».

Яшкин провёл в регулярном чемпионате КХЛ 58 матчей, в которых набрал 63 (31+32) очка. В шести матчах плей-офф набрал ещё 6 (3+3) баллов.

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