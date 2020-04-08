Источник: «Северсталь» обменяет Якимова в СКА на денежную компенсацию

«Северсталь» обменяет в СКА нападающего Богдана Якимова, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Череповецкий клуб получит за российского форварда денежную компенсацию. Контракт Якимова рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Таблица трансферов Континентальной хоккейной лиги

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд.

За карьеру в лиге нападающий также защищал цвета «Нефтехимика» и «Авангарда». В 268 матчах в КХЛ на счету нападающего 74 (46+48) очка при полезности "+8" и 66 минутах штрафа.