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Форвард «Спартака» Малыхин: у меня нет понимания насчёт будущего клуба

Форвард «Спартака» Малыхин: у меня нет понимания насчёт будущего клуба
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин подвёл итоги сезона, который он начинал в «Тракторе», а завершил в Москве.

«На тот момент переход в «Трактор» был оптимальным решением, лучше варианта не имелось. Да, в Челябинске что-то не получилось, но сейчас уже не хочу в этом копаться. Всё прошло неудачно, но тогда я считал, что контракт с «Трактором» пойдёт мне на пользу.

Всё было в порядке, никаких конфликтов между главным тренером и командой не было. Нормальная рабочая атмосфера. Не могу сказать, что коллектив распадался изнутри. Ожидания от сезона были другими, перед стартом я был уверен, что у нас всё сложится хорошо. После предсезонных турниров мне казалось, что дела идут нормально и мы сможем улучшить игру. Но стабильность так и не наступила.

Переход в «Спартак»? Не хотел бы углубляться в детали, но всё произошло буквально за один день. Позвонили, сказали, что есть такой вариант, и мы с агентом начали вести переговоры с «Трактором» по расторжению контракта. Нормально договорились и остались в хороших отношениях.

Новый сезон? Для начала надо определиться с командой, а там уже будем думать. Но пока есть более насущные вопросы. Пока у меня понимания насчёт будущего клуба нет. Я ещё ни с кем не вёл переговоров», — цитирует Малыхина пресс-служба КХЛ.

Главные сделки дедлайна КХЛ. Кто заиграл, а чей переход пока не сработал?
Малыхин забил в трёх матчах подряд за «Спартак», но получил травму, а Пулккинен уже успел попасть под критику Крикунова.
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