Форвард «Спартака» Малыхин: у меня нет понимания насчёт будущего клуба

Нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин подвёл итоги сезона, который он начинал в «Тракторе», а завершил в Москве.
«На тот момент переход в «Трактор» был оптимальным решением, лучше варианта не имелось. Да, в Челябинске что-то не получилось, но сейчас уже не хочу в этом копаться. Всё прошло неудачно, но тогда я считал, что контракт с «Трактором» пойдёт мне на пользу.
Всё было в порядке, никаких конфликтов между главным тренером и командой не было. Нормальная рабочая атмосфера. Не могу сказать, что коллектив распадался изнутри. Ожидания от сезона были другими, перед стартом я был уверен, что у нас всё сложится хорошо. После предсезонных турниров мне казалось, что дела идут нормально и мы сможем улучшить игру. Но стабильность так и не наступила.
Переход в «Спартак»? Не хотел бы углубляться в детали, но всё произошло буквально за один день. Позвонили, сказали, что есть такой вариант, и мы с агентом начали вести переговоры с «Трактором» по расторжению контракта. Нормально договорились и остались в хороших отношениях.
Новый сезон? Для начала надо определиться с командой, а там уже будем думать. Но пока есть более насущные вопросы. Пока у меня понимания насчёт будущего клуба нет. Я ещё ни с кем не вёл переговоров», — цитирует Малыхина пресс-служба КХЛ.
- 8 апреля 2020
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:11
-
14:55
-
14:29
-
14:08
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:50
-
09:31
-
09:22
-
09:02
-
08:52
-
07:35
-
07:00
-
06:50
-
06:08
-
05:54
-
05:20
-
02:17
-
00:44
-
00:14
- 7 апреля 2020
-
23:38