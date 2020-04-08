«Авангард» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Войновым

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что ведёт переговоры о заключении нового контракта с защитником Вячеславом Войновым. Действующее соглашение хоккеиста истекает 30 апреля 2020 года. Сообщалось, что новым клубом защитника станет «Автомобилист».

«С Вячеславом Войновым я веду переговоры о новом контракте. Информация, что он договорился с другой командой? Так это вы у «Автомобилиста» спросите!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".