Ласьков: «Магнитка» хочет взбодрить тренерский штаб, Козлову нужна перезагрузка
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подтвердил уход Виктора Козлова из тренерского штаба уральского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Сегодня я объявил Виктору Козлову о нашем решении. Мы всегда его будем рады видеть, он хороший специалист. Но мы хотим взбодрить тренерский штаб. Контракт Козлова заканчивается 30 апреля, после чего он покидает команду.
Виктор – большой профессионал, он наше решение воспринял нормально. Он давно работал в клубе, теперь ему нужна перезагрузка», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Также тренерский штаб Ильи Воробьёва пополнил тренер Фредрик Стиллман, который заменит в «Магнитке» Иржи Калоуса.
Провал «Магнитки» — не случайность. Теперь тут точно начнётся перестройка
Главный тренер уральцев Илья Воробьёв сохранил свой пост и будет собирать новую команду.
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