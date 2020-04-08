Ласьков: «Магнитка» хочет взбодрить тренерский штаб, Козлову нужна перезагрузка

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков подтвердил уход Виктора Козлова из тренерского штаба уральского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Сегодня я объявил Виктору Козлову о нашем решении. Мы всегда его будем рады видеть, он хороший специалист. Но мы хотим взбодрить тренерский штаб. Контракт Козлова заканчивается 30 апреля, после чего он покидает команду.

Виктор – большой профессионал, он наше решение воспринял нормально. Он давно работал в клубе, теперь ему нужна перезагрузка», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Также тренерский штаб Ильи Воробьёва пополнил тренер Фредрик Стиллман, который заменит в «Магнитке» Иржи Калоуса.