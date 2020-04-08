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Источник: «Магнитка» расторгнет контракт с защитником Антипиным. Он получал 125 млн рублей

Источник: «Магнитка» расторгнет контракт с защитником Антипиным. Он получал 125 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с защитником Виктором Антипиным, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Отмечается, что по действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитке» не удалось, в результате чего контракт будет расторгнут.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.

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