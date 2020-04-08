Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Владимир Путин открыл совещание по проблеме коронавируса
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ласьков: Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ

Ласьков: Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию, опубликованную в одном из телеграм-каналов, что уральский клуб расстанется с защитником Виктором Антипиным.

«Наши воспитанники Кулёмин, Яковлев и, наверное, Дронов, от которого я получу ответ в ближайшее время, пошли на сокращения контрактов. Они с пониманием отнеслись к этим вещам.

Виктору Антипину мы предложили нормальные условия, но он посчитал, что нет. Ему нужна какая-то смена обстановки. Возвращение из НХЛ, где у него была тяжёлая травма, могло сказаться психологически. Мы не готовы ему платить нынешние деньги. Думаю, будем с ним расставаться. Предложение мы ему сделали, но получили отрицательный ответ», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Источник: «Магнитка» расторгнет контракт с защитником Антипиным. Он получал 125 млн рублей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020