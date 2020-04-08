Ласьков: Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию, опубликованную в одном из телеграм-каналов, что уральский клуб расстанется с защитником Виктором Антипиным.
«Наши воспитанники Кулёмин, Яковлев и, наверное, Дронов, от которого я получу ответ в ближайшее время, пошли на сокращения контрактов. Они с пониманием отнеслись к этим вещам.
Виктору Антипину мы предложили нормальные условия, но он посчитал, что нет. Ему нужна какая-то смена обстановки. Возвращение из НХЛ, где у него была тяжёлая травма, могло сказаться психологически. Мы не готовы ему платить нынешние деньги. Думаю, будем с ним расставаться. Предложение мы ему сделали, но получили отрицательный ответ», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 апреля 2020
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