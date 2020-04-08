«Металлург» и «Зауралье» продолжат сотрудничество

Магнитогорский «Металлург» и клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье» продолжат сотрудничество, информирует «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте». Новый договор с курганским коллективом рассчитан на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ «Зауралье» остановилось на 18-м месте, не попав в плей-офф. Команда провела 54 матча, из которых выиграла 28.



В сезоне-2019/2020 цвета курганской команды защищали: Вадим Антипин, Илья Авраменко, Артем Минулин, Константин Дубин, Дмитрий Зайцев, Юрий Платонов, Савелий Ольшанский, Глеб Бабинцев, Марк Янчевский, Егор Спиридонов, Егор Коробкин, Артем Икамацких и Глеб Носов, а в тренерский штаб курганцев входил Игорь Андросов.



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