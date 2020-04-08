Защитник Виктор Антипин не договорился с магнитогорским «Металлургом» по новому контракту и сменит команду. На «Чемпионате» стартовал опрос «В какой клуб перейдёт Виктор Антипин?».

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В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.