В какой клуб перейдёт Виктор Антипин?
Защитник Виктор Антипин не договорился с магнитогорским «Металлургом» по новому контракту и сменит команду. На «Чемпионате» стартовал опрос «В какой клуб перейдёт Виктор Антипин?».
Пройти опрос можно на Quiz.
В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.
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Сергея Мозякина в этом списке вы не найдёте, зато в нём есть аж пять защитников.
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