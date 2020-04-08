Фёдор Малыхин: когда в Москве ввели ограничения, осознал, что времена будут непростые

Нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин поделился мнением о коронавирусе, из-за которого был прерван сезон Континентальной хоккейной лиги.
«Новости смотрю, читаю, не все, конечно. Все понимают, что обстановка не только в России, но и в мире не очень благоприятная. Это испытание для всех нас, нужно его достойно пережить и перетерпеть. И считаю, нужно принимать все меры, чтобы оставаться здоровым. Имею в виду — необходимо сидеть дома, что делаем я и мои близкие. Сейчас во всём мире эта проблема стоит остро, надо всем держаться.
Тяжело это было предотвратить, учитывая наше активное авиасообщение с Европой. Правда, не думаю, что кто-то предполагал, что у нас в стране всё будет так серьёзно. Когда в Москве постепенно начали вводить ограничения по проведению массовых мероприятий, когда мы провели последний матч без зрителей, я осознал, что времена нас ждут непростые. Было понятно, что проблема с коронавирусом только на начальной стадии. В столице она стояла более остро, потому что население большое, многие активно путешествуют, в том числе и в Европу. Из-за сумасшедшего трафика зараза могла распространяться очень быстро. Никто не знает, что будет дальше, но сейчас вот такие меры. Мы принимаем эту ситуацию и будем ждать, когда всё наладится. У людей должно быть чувство гражданского долга: если все будут серьёзно относиться к таким вещам, то мы победим пандемию», — цитирует Малыхина официальный сайт КХЛ.
- 8 апреля 2020
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