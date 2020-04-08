Дрегер: Артём Зуб — хорошее приобретение для «Оттавы», нет никакого риска

Известный североамериканский журналист Даррен Дрегер поделился мнением о возможном переходе защитника Артёма Зуба в «Оттаву Сенаторз».



«Зуб — хорошее приобретение для „Оттавы“. В его подписании для клуба нет никакого риска. Это зрелый игрок, неплохо готовый к НХЛ. Зуб эффективно перемещает шайбу и хорошо защищается. Он не слишком силён физически, но и не слаб, готов побороться. Игрок, который может помочь и не будет много стоить», — цитирует Дрегера Ottawa Sun.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут и 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.