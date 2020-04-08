СКА подписал новый контракт с Евгением Кетовым
Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с двукратным обладателем Кубка Гагарина, нападающим Евгением Кетовым, информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
Кетов – рекордсмен клуба по количеству матчей в Континентальной хоккейной лиге. В настоящий момент на счету нападающего 418 матчей, в которых он набрал 108 очков при показателе полезности "+35". Вместе с «армейцами» Евгений выиграл российское чемпионство и дважды стал обладателем Кубка Гагарина.
В сезоне-2019/2020 Кетов провёл в «армейской» форме 59 матчей в регулярном чемпионате и отметился 21 (13+8) баллом при показателе полезности "+18" и 30 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина капитан СКА набрал 2 (1+1) очка.
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