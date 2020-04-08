Кетов: переговоры со СКА прошли быстро, желание остаться было чёткое

Нападающий петербургского СКА Евгений Кетов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Переговоры проходили быстро, поскольку было чёткое желание остаться. Рад, что на меня рассчитывают, хочу и дальше приносить пользу команде. В СКА я уже провёл семь сезонов, Петербург и правда стал очень родным городом, а клуб – тем более. Хочу сказать большое спасибо болельщикам за отличную поддержку – приятно, что в нашем дворце всегда аншлаги.



На самом деле очень обидно, что мы не закончили плей-офф, команда явно была на ходу. Хотелось бы увидеть, какой клуб в этом году самый сильный. Впрочем, слышал, что этот сезон ещё может быть доигран – считаю, это будет правильно», — цитирует Кетова официальный сайт СКА.

СКА подписал новый контракт с Евгением Кетовым