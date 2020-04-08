Медведев — о переходе Барабанова в «Торонто»: за деревьями не потерять бы леса

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Александра Барабанова из петербургского СКА в «Торонто Мэйпл Лифс».



«С одной стороны, пожелаем Александру успехов. С другой стороны, терять своего игрока, воспитанник всегда очень обидно и больно. Нужно говорить о том, что за этим стоит. Лига приняла решение о жёстком потолке зарплат. Но главное, за деревьями бы леса не потерять, вот что важно», — приводит слова Медведева РИА «Новости».



Барабанов является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе молодёжной сборной России Александр занял третье место на чемпионате мира 2014 года. В СКА Барабанов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

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