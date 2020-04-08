Кастерова рассказала про свидание в «La Kyhnya». В комментариях шутит Губерниев

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, выложила домашнюю фотографию. Девушка пошутила, что муж пригласил её на свидание в «La Kyhnya».
В комментариях отметился известный комментатор Дмитрий Губерниев: «А ты согласилась? Или с другим мужиком ушла в другую часть дома?»
«Разрываюсь между La kyhnya и Del Balkonia», — ответила Кастерова.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.
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