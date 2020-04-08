«Металлург» подтвердил уход четырёх членов тренерского штаба

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте рассказал об изменениях в тренерском штабе клуба. Руководство приняло решение не продлевать контракты со старшим тренером Виктором Козловым, помощником главного тренера Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски. Ранее об уходе Козлова и Калоуса сообщил «Чемпионат».



В прошедшем регулярном чемпионате «Металлург» занял седьмое место в Восточной конференции. Команда начала чемпионат под руководством Йозефа Яндача, которого вскоре сменил Илья Воробьёв. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Воробьёва встретились с казахстанским «Барысом», потерпев поражение со счётом 1-4.



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