Аскаров возглавил рейтинг драфта-2020 среди вратарей из Европы. Амиров — 5-й среди полевых

Стали известны финальные рейтинги драфта-2020 от Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги.



Голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров возглавил рейтинг среди вратарей из Европы. Вратарь системы «Ак Барса» Амир Мифтахов стал там пятым. Среди полевых европейских игроков пятую строчку получил нападающий системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Общий рейтинг возглавил канадский нападающий Алексис Лафренье.



Напомним, драфт может состояться в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Изначально драфт должен был состояться в Монреале 26–27 июня. Однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены, в том числе и драфт, сроки которого остаются неизвестными.

Hockey News не включил ни одного россиянина в топ-10 драфта 2021 года