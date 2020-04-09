Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 9 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 9 апреля.
2016 год. ЦСКА — «Металлург» — 1:2 (второй матч серии)
«Металлург» оказался сильнее во втором матче финала Кубка Гагарина, Илья Сорокин и Василий Кошечкин на двоих отразили 47 бросков.
2019 год. ЦСКА — СКА — 3:1 (седьмой матч серии)
Московские «армейцы» в драматичном матче выбили клуб из Санкт-Петербурга из плей-офф.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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