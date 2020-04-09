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Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 9 апреля

Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 9 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 9 апреля.

2016 год. ЦСКА — «Металлург» — 1:2 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
09 апреля 2016, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зайцев (Денисов, А. Радулов) – 12:06' (5x4)   1:1 Зарипов (Мозякин) – 23:10' (5x5)   1:2 Береглазов – 41:30' (5x5)

«Металлург» оказался сильнее во втором матче финала Кубка Гагарина, Илья Сорокин и Василий Кошечкин на двоих отразили 47 бросков.

2019 год. ЦСКА — СКА — 3:1 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
09 апреля 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Вей – 25:17' (5x4)   2:0 Слепышев (Вей, Нестеров) – 27:54' (5x5)   2:1 Плотников (Зуб, Гусев) – 30:18' (5x5)   3:1 Григоренко – 59:58' (en)

Московские «армейцы» в драматичном матче выбили клуб из Санкт-Петербурга из плей-офф.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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