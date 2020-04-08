Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скаут НХЛ — о лидере рейтинга драфта Лафренье: его мастерство помогло Канаде на МЧМ-2020

Скаут НХЛ — о лидере рейтинга драфта Лафренье: его мастерство помогло Канаде на МЧМ-2020
Хоккей / НХЛ 0

Глава Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги Дэн Марр прокомментировал тот факт, что канадский нападающий Алексис Лафренье возглавил рейтинг фаворитов грядущего драфта.

«Природные бойцовские инстинкты и его мастерство помогли сборной Канады завоевать чемпионство на МЧМ-2020. Он показал, что целеустремлённость, настойчивость и страсть являются частью его хоккейной ДНК. И это сочетание свойств поистине уникально и впечатляюще», — приводит слова Марра официальный сайт НХЛ.

Напомним, голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров возглавил рейтинг среди вратарей из Европы. Вратарь системы «Ак Барса» Амир Мифтахов стал пятым. Среди полевых европейских игроков пятую строчку получил нападающий системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020