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Рутерфорд: перерыв из-за коронавируса пойдёт на пользу «Питтсбургу»

Рутерфорд: перерыв из-за коронавируса пойдёт на пользу «Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о влиянии на команду пандемии коронавируса, из-за которой сезон Национальной хоккейной лиги прерван на неопределённый срок.

«В период перед паузой нам пришлось столкнуться с последствиями того, что мы перегрузили отдельных игроков. Нам не хватало энергетики, настроя, с которыми мы провели первую половину чемпионата. Так что, с моей точки зрения, перерыв пойдёт нам на пользу», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы почти в 190 странах и регионах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией.

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