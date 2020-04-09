«Мучения продолжаются». Совместная тренировка Ильи Ковальчука и его жены

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают коротать время во время паузы в регулярном чемпионате, связанной с коронавирусом. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук выложил новые видео совместных тренировок с женой Николь.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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