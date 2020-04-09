Гретцки: если Овечкин побьёт мой рекорд по голам, то надеюсь первым пожать ему руку

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки надеется, что у 34-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет шанс побить его рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Говорил это тысячу раз, я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея. Никто не может отобрать то, что я сделал в своей карьере, и очень горжусь этим. Если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, то надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку», — приводит слова Гретцки The Athletic.

Видео броска Овечкина, нокаутировавшего российского вратаря «Кэпиталз» Илью Самсонова, доступно на «Чемпионате».

Уэйн Гретцки провёл в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков, заработав показатель полезности «+520».



За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».