Набоков — об ОИ-2010: поражение в Ванкувере — удар под дых. Самое противное для меня

Тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков назвал поражение в четвертьфинале Олимпийских игр 2010 года худшим поражением в своей карьере. В Ванкувере сборная России была разгромлена командой Канады (3:7), а Набоков начинал тот матч в стартовом составе.
«Поражение в Ванкувере — это одно из самых таких… Как удар под дых. Было тяжело переосмыслить и пережить его. Самое противное и нехорошее поражение для меня. Для меня за сборную всегда было играть совсем другое чувство. В клубе не так — сегодня проиграл, завтра победил. В сборной такого шанса почти не бывает — матчей мало, и если проиграл, то до свидания.
Квебек-2008 — один из положительных моментов для меня. Я был настолько уставшим, что из раздевалки уехал одним из первым. Отправился в гостиницу, и мне нужно было побыть там одному пару часов. Просто не верилось. В Ванкувере было совсем противоположное чувство. Там было плохо», — приводятся слова Набокова в телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир YouTube-канала Николая Хабибулина.
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