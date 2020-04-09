Тарасенко заявил, что вернётся в строй после возобновления сезона НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался относительно возможного возобновления сезона НХЛ. Россиянин не играет с 24 октября 2019 года. Он восстанавливался после операции на плече.

«Было довольно непросто не играть весь год, но мне очень нравилось то, что команда показывала на протяжении всего сезона. Мы играли в очень хороший хоккей. Мне повезло принять участие в нескольких выездах перед тем, как всё это началось.

Это позволило мне вновь почувствовать себя частью команды. Я с нетерпением жду совместных тренировок с ребятами, чтобы заниматься в нормальном режиме и снова играть в хоккей. Год был длинным, но хоккей когда-нибудь возобновится. Так что мы просто ждём этого момента», – сказал Тарасенко во время командной видеоконфереции.

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