Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня

НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.

«Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома», — говорится в сообщении лиги.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.

Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент-Луис Блюз». В финале 2019 года команда Крэйга Берюбе сломила сопротивление «Бостон Брюинз» (4-3).

О'Райлли: плей-офф НХЛ должен быть настоящим. Четыре раунда до четырёх побед
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020