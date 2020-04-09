НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня

Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.

«Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома», — говорится в сообщении лиги.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.

Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент-Луис Блюз». В финале 2019 года команда Крэйга Берюбе сломила сопротивление «Бостон Брюинз» (4-3).