НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня

Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.
«Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома», — говорится в сообщении лиги.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.
Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент-Луис Блюз». В финале 2019 года команда Крэйга Берюбе сломила сопротивление «Бостон Брюинз» (4-3).
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