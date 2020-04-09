Назаров: поставьте задачу — я за несколько дней соберу команду любого уровня

Бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров рассказал о желании вернуться к тренерской работе.
«Я очень тяжело пережил этот год. Понял, что работа мне жизненно необходима. Несмотря на то что уже давно в профессии, по тренерским меркам я ещё достаточно молод, практически только вылупился. Следишь за хоккеем, анализируешь, сравниваешь: в этом моменте я поступил бы так, а здесь бы — вот так. Думаешь постоянно, а применить на практике то, что родилось в голове, нет возможности. Ну, ничего. Через всё в жизни надо пройти.
Вернусь ли на тренерский мостик в следующем сезоне? Работа в этом направлении ведётся каждый день, так что я на низком старте. Как только с кем-то договоримся, полностью продезинфицируюсь, надену маску, сяду в машину и, как говорится, вперёд к новым победам, в том числе и над коронавирусом.
Поставьте задачу — и я за несколько дней соберу команду любого уровня. Хотите — топ, хотите — бюджетную, хотите — малобюджетную. У нас в стране условно четыре главных агента. Их номера есть в памяти моего телефона. Так что не вижу никаких проблем. Я думаю, что в настоящее время главный вопрос заключается не в том, как пригласить и подписать нужных игроков, чтобы уложиться в этот потолок. Сейчас в первую очередь всем необходимо думать о том, как получить гарантированный бюджет, чтобы денег на зарплаты игрокам хватило на весь сезон», — цитирует Назарова РИА «Новости».
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