Давыдов: минскому «Динамо» нужно искать людей, которые дорожат клубным именем

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил выступление минского «Динамо» в минувшем сезоне КХЛ и рекомендовал Сергея Светлова на должность главного тренера.
«В Беларуси есть свой чемпионат, появляются свои игроки, есть качественные легионеры, да и интерес к хоккею на всех уровнях по-прежнему высокий. Считаю, что минчане обязаны стабильно бороться за плей-офф, а не за предпоследнее место. Проблема белорусов — тренер. Для меня загадка, почему в Минске отказались от нашей общей тренерской школы и дают карт-бланш различным североамериканцам. Сильно удивлюсь, если Вудкрофта, при котором „Динамо“ в прошедшем сезоне стало последним, в клубе оставят.
Нужно искать людей, которые знают, что такое «Динамо», дорожат клубным именем. В своё время в Беларуси успешно работал Владимир Крикунов, сейчас напрашивается кандидатура, например, Сергея Светлова. Сильный специалист, с фундаментальной базовой подготовкой, великий динамовец. Если он «Адмиралу», клубу с составом уровня ВХЛ, поставил игру, то с Минском, где нужно доверять молодым и где нет лимита на легионеров, проблем не возникнет», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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