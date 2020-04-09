Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Набоков назвал главное отличие Бобровского и Василевского от других вратарей НХЛ

Набоков назвал главное отличие Бобровского и Василевского от других вратарей НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков поделился мнением о лучших голкиперах НХЛ.

«Наши двое одни из лучших, если не лучшие. Это Василевский и Бобровский. Для них не важно, как команда играет. Они всё равно будут делать своё дело. Есть другие хорошие вратари, но они зависят от игры команды.

Кэри Прайс здорово выглядит, хотя у него был небольшой спад из-за травм. В «Виннипеге» хороший пацан Хеллебайк. Думаю, через год-два он тоже будет одним из лучших, он и сейчас уже один из них. Разные стили у всех, много хороших вратарей.

Биннингтон очень нравится тем, что он вратарь нешаблонный. Он читает игру. А Харт – молодой пацан, но с этими размерами… Смотришь на Василевского, потом на Харта и не знаешь, выйдет ли он когда-нибудь на уровень Андрюхи. Но вратарь хороший», — приводятся слова Набокова в телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир YouTube-канала Николая Хабибулина.

Набоков — об ОИ-2010: поражение в Ванкувере — удар под дых. Самое противное для меня
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020