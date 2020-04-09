Набоков назвал главное отличие Бобровского и Василевского от других вратарей НХЛ

Тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков поделился мнением о лучших голкиперах НХЛ.
«Наши двое одни из лучших, если не лучшие. Это Василевский и Бобровский. Для них не важно, как команда играет. Они всё равно будут делать своё дело. Есть другие хорошие вратари, но они зависят от игры команды.
Кэри Прайс здорово выглядит, хотя у него был небольшой спад из-за травм. В «Виннипеге» хороший пацан Хеллебайк. Думаю, через год-два он тоже будет одним из лучших, он и сейчас уже один из них. Разные стили у всех, много хороших вратарей.
Биннингтон очень нравится тем, что он вратарь нешаблонный. Он читает игру. А Харт – молодой пацан, но с этими размерами… Смотришь на Василевского, потом на Харта и не знаешь, выйдет ли он когда-нибудь на уровень Андрюхи. Но вратарь хороший», — приводятся слова Набокова в телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир YouTube-канала Николая Хабибулина.
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