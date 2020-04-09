Хоккеисты «Ак Барса» Зарипов, Петров и Яруллин выступили в роли волонтёров

Хоккеисты «Ак Барса» на время стали волонтёрами. В акции приняли участие нападающие Данис Зарипов, Кирилл Петров, а также защитник Альберт Яруллин, сообщается в «твиттере» казанского клуба.
Хоккеисты развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».
В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.
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