Хоккеисты «Ак Барса» Зарипов, Петров и Яруллин выступили в роли волонтёров

Хоккеисты «Ак Барса» на время стали волонтёрами. В акции приняли участие нападающие Данис Зарипов, Кирилл Петров, а также защитник Альберт Яруллин, сообщается в «твиттере» казанского клуба.

Хоккеисты развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.