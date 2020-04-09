Пашков — о ситуации с Антипиным: в КХЛ последует неминуемая переоценка ценностей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с защитником магнитогорского «Металлурга» Виктором Антипиным. Хоккеист отказался от переподписания контракта с уральским клубом на новых условиях и теперь покинет «Магнитку», получив денежную компенсацию за разрыв контракта.

«У Антипина по нынешним меркам была огромная зарплата, в то время как статистика в плей-офф удручающая. А вообще я думаю, что определённый барьер по зарплатам в КХЛ пройден. Последует неминуемая переоценка ценностей по многим направлениям, в том числе по оценке зарплат игроков и их квалификации. Причём это коснётся не только «Магнитки», а всех клубов.

Конечно, процесс ускорила экономическая ситуация в стране, но последние годы такие решения всё равно назревали. Сейчас дан сильный толчок, КХЛ стоит на пороге изменений. Как структурных, так и остальных. Кризис играет свою роль, это коснётся всех направлений работы. Важно, чтобы лига минимизировала их, чтобы были минимальные потери для уровня игры, развития и зрительского интереса. Это ключевые направления», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ласьков: Антипину предложили нормальные условия, но получили отрицательный ответ