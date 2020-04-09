Переговоры Гаврикова с «Коламбусом» о новом контракте остановились из-за коронавируса

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о ходе переговоров о новом контракте с клубом. Действующее соглашение у 24-летнего россиянина истекает 30 июня. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.
«Переговоры с «Коламбусом» о новом контракте остановились из-за коронавируса. Сейчас совершенно не до этого. Позже вернёмся к обсуждению нового контракта. В приоритете долгосрочное соглашение или короткое на большую сумму? Ещё ничего не понятно. Сейчас даже загадывать нет смысла. Из-за этой ситуации никаких переговоров нет.
Мне надо все свои качества развивать. Сейчас нельзя быть только в обороне или в атаке. Нужно развивать все стороны, чтобы хорошо играть. Я надеюсь, что сезон доиграем, но очень сложно что-то прогнозировать, потому что это пандемия. В Америке болеет огромное количество людей, их число только продолжает расти. На первом месте всегда должно стоять здоровье. Если будем играть без зрителей, то 100% это уже будет не то. Ещё если и плей-офф. Мы ведь играем для болельщиков, поддержка трибун очень важна. Хоккей без зрителей и с ними — это вообще разные вещи», — цитирует Гаврикова Sport24.
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