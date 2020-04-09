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«Витязь» заключил новый контракт с защитником Воронковым, он воспитанник клуба

«Витязь» заключил новый контракт с защитником Воронковым, он воспитанник клуба
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Егор Воронков заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, где забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. В трёх матчах плей-офф на счету Егора 1 (0+1) очко.

«Сейчас из-за объявленной эпидемии я в основном нахожусь дома вместе с семьёй в Подольске. С девушкой ездим на дачу в пригороде Подольска. В этом году, видимо, не получится слетать на море. Буду самостоятельно тренироваться и отдыхать.

Новый контракт? Клуб сделал мне предложение, и я согласился. Конечно, играть в «Витязе» — для меня удовольствие, у меня с «Витязем» особые чувства, ведь я воспитанник клуба. Надеюсь, в следующем сезоне всё у нас будет хорошо», — сказал Воронков.

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